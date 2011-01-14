Reklam dünyasının duayeni Eli Acıman vefaat etti!

T24 - Vitali Hakko’nun ‘Şen Şapka’sı için yaptığı reklamla birlikte 1944 yılında girdiği sektörde ‘Bay Acıman’ olarak tanınan usta reklamcı, 92 yaşında hayata veta etti.



Türkiye’nin köklü ajanslarından Manajans’ın kurucusu olan Acıman için, bugün saat 13.00’de Neveşalom Sinagogu’nda bir cenaze töreni düzenlenecek. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





İlk işi Şen Şapka ilanıydı



İstanbul’da 1919 yılında doğan Eli Acıman, Saint Joseph Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitim için gittiği İngiltere’den döndüğünde, aile mesleği iplikçilik yerine reklamlığı seçti. İlk işi Vakko’nun kurucusu Vitali Hakko’nun o zamanki markası ‘Şen Şapka için bir ilan hazırlamak olan Acıman, bu ilanla reklamcılık tarihinde yeni bir sayfa açtı. Üstelik bu reklam yapıldığı tarihten 60 yıl kadar sonra 2004 yılında Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen yarışmada “Özel Ödül” aldı. Acıman ve Hakko arasında başlayan dostluk, aralarına Mario Beghian’ın da katılmasıyla birlikte 1943 yılında ortakla dönüştü ve birlikte “Faal Reklam Acentası”nı kurdular. Ancak işler istendiği gibi gitmeyince, ortaklar ayrıldı ve Acıman yola tek başına devam etti.





Koç’la tanışınca şansı açıldı



Birkaç yıl sonra Vehbi Koç ile tanışması Acıman için, önemli bir dönüm noktası oldu. Koç şirketinin reklam işlerini almasıyla Acıman’ın işleri yoluna girdi. Firma 1957 yılında Ali Acıman, Arif Erdemir ve Nesim Matan ortaklığında Faal Ajans olarak büyümeye başladı. Ortaklar, 1965 yılında dostça ayrılmaya karar verdi. Eli Acıman Manajans’ı, Arif Erdemir de Yeni Ajans olarak yoluna devam etti. Bu tarihten sonra 1990 yılına kadar bizzat işlerin başında kalan Acıman, hem Manajans’ı hem Türkiye’nin önde gelen reklamcılık şirketlerinden biri yapan hem de kendini efsanevi reklamcılar arasına sokmayı başardı.





Reklamcılar Derneği’nin ilk başkanı



Sektörde pek çok ilke imza atan Eli Acıman, sektörün örgütlenmemesinde de rol oynadı. 1972’de Ulusal Reklamcılık Derneği’nin kurulmasının ardından 1987’ye kadar başkanlığını yapan Eli Acıman, 1985’de de Reklamcılar Derneği’nin kurucu Başkanı oldu. 1970’li yıllardan itibaren İstanbul’un vergi rekortmenleri arasında yer alan Acıman, 55 yıllık reklakcılık hayatına 2011 yılında nokta koydu. Yavuz Turgul, Jeffi Medina, Metin Aroyo, Hulki aktunç, Faruk Atasoy, Sait Aytemur gibi pek çok ismi sektöre kazandıran Acıman, işleri kızı Linda’ya devretse de sektörün “Bay Acıman”ı olarak kaldı.





Anjel Hanım’a kavuştu



Yaptığı işlerle reklamcılık sektörüne adını altın harflerle yazrınan Eli Acıman’ın, hayatındaki en önemli şey ise, Anjel Hanım’a duyduğu aşk olarak bilinir. İstanbullu bir Rum ile bir Musevi arasındaki bu aşk tam 57 yıl sürdü. 1948 yılında evlendiği Anjel Hanım’dan “Hayatımın diğer yarısı” olarak söz eden Eli Acıman, 2005 yılında eşini kaybetmişti. Acıman’ın dün hayata veda etmesi tanıyanları kadar tüm sektörde üzüntü yaratırken, “Anjel Hanım’a kavuştu” yorumlarına da neden oldu.





Özal’ın dolmakalemli portresinde imzası var



Reklam sektöründe, “Kral bira, lüks bira” (1969, Tuborg), “Soylu yün halı” (1976, Saray), “Fark edilirsiniz” (1977, Beymen), “Hizmette sınır yoktur” (1980, YKB), Sony varken Sony alınır” (1987) gibi pek çok sloganla tanınan Eli Acıman, ANAP ve Turgut Özal isimleriyle de mutlaka anılır. ANAP’ın 1983 yılında yakaladığı seçim başarasının arkasındaki isim olarak bilinen Eli Acıman, Turgut Özal ile özdeşleşen “İcraatın İçinden” adlı program ve elindeki dolmakalemiyle ünlü “Özal Portresi”nine de imzasını atmıştı.



