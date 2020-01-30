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Reklam anlaşmasının iptal edildiği iddia edilen Berna Laçin'den açıklama

Laçin'e Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşımdan sonra soruşturma açıldığı iddia edilmişti

30 Ocak 2020 11:56

Oyuncu Berna Laçin, uzun süredir çalıştığı temizlik ürünleri firmasının kendisinin reklam anlaşmasını iptal ettiği iddialarını yalanladı. Laçin, firmayla görüştüğünü ve böyle bir şey olmadığını söyledi.

Cumhuriyet'e konuşan Laçin, Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma açıldığı iddia edilmesinin ardından Berna Laçin’in Procter&Gamble (P&G) firması tarafından reklam sözleşmesinin iptal edildi öne sürüldü. Laçin, konuya ilişkin açıklama yaptı

Laçin, “İptal konusunda tarafıma iletilen bir şey yok. Firma sabah beni aradı ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi” dedi.

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