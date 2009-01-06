

Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi.



Güngören Belediyesi Gençlik Meclisi'nin, kitap okuma sevgisi ve kütüphane kullanma alışkanlığını yaygınlaştırmak için Kale Center'da başlattığı ''Sevgi Kütüphaneleri Kampanyası''na katılan sarı-kırmızılı takımın oyuncusu, Turkcell Süper Lig'in ikinci yarısının çok çekişmeli geçeceğini belirterek, ''Bizim hedefimiz şampiyonluk. Bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz'' dedi.



Oynadığı mevkiye transfer düşünüldüğü hatırlatılan Sabri, rekabete hazır olup olmadığı sorusunu, ''Her türlü rekabete hazırım. Galatasaray'a gelecek oyuncular kaliteyi artırır. Güzel bir rekabet ortamı oluşturur. Bu konuda girişim varsa, seve seve rekabete hazırım. Sonunda her şey Galatasaray'ın menfaati için yapılıyor. Tatlı bir rekabet olacak'' diye yanıtladı.



Takımda kaptanlık konusundaki düşüncelerini dile getirmesinin ardından başkan Adnan Polat'ın yaptığı bu konudaki açıklamanın hatırlatılması üzerine Sabri, ''Bu, uzatılmaması gereken bir konu. Biz sonuçta Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncuları ve işçileriyiz. Hocamız olsun, yönetimimiz olsun, ne karar verirlerse buna uymak zorundayız. Saygı duyuyorum'' diye konuştu.



Bu arada, gerçekleştirilen kampanyaya Beşiktaşlı futbolcu İbrahim Üzülmez de katıldı.







