Rekabet Kurumu'ndan iki bankaya ceza

Rekabet Kurumu, kurumsal krediler alanında faaliyet gösteren 13 banka hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturmadan ING Bank ve The Royal Bank of Scotland Plc. Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi'ne ceza çıktı. ING Bank'a 21 milyon 112 bin TL, The Royal Bank of Scotland'a ise 66 bin 429 TL ceza kesildi.

Rekabet Kurulu, 'kartel' oluşturduklarını itiraf eden Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey'e ile ING Bank ve The Royal Bank of Scotland Plc. Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesine ceza kesti. Hürriyet'te yer alan habere göre Bank of Tokyo-Mitsubishi'nin cezası 'itirafçı' olduğu için iptal edildi.

Cezadan kurtulanlar

Rekabet soruşturmasına konu olmakla birlikte, kurulun cezaya gerek görmediği diğer bankalar şöyle:

Citibank A.Ş.,Deutsche Bank A.Ş.,HSBC Bank A.Ş.,JPMorgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohio İstanbul Türkiye Şubesi, MerriII Lynch Yatırım Bank A.Ş., Société Générale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi, Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve UBS AG.