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Ekonomi

Rekabet Kurumu, yüksek fiyatta oyun satan firmalara ceza yağdırdı!

Rekabet Kurumu, normal fiyatların çok üstünde oyun oyun satan firmalara milyonlarca lira ceza kesti

12 Kasım 2016 18:35

Rekabet Kurumu, elektronik cihaz ve oyun satışı yapan firmalar için açılan soruşturma, karara bağlandı. Başta Teknosa olmak üzere birçok firma yüksek miktarda cezalara çarptırıldı

Geçtiğimiz aylar içerisinde bilgisayar ve konsol oyunları ile tüketici elektroniği ürünleri alanlarında faaliyet gösteren firmalar ile ilgili büyük bir soruşturma başlatılmıştı.

Aradan geçen uzun sürecin ardından, merakla beklenen açıklama ise sonunda Rekabet Kurumu'ndan geldi.

Yapılan açıklama ile; perakende fiyatların tespiti konusunda anlaşma içinde olduğuna, bu suretle adı geçen teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen şirketlere idari para cezası verilmesine karar verildiği belirtildi.

 

Hangi firmalar ceza aldı?

 

Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.’ye 2.307.544,54 TL

Gold Teknoloji Marketleri San. ve Tic. A.Ş.’ye 1.489.549,58 TL

Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye 1.192.116,00 TL

Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.’ye 10.363.565,71 TL

Aral Oyun Konsol ve Aksesuar Tic. A.Ş.’ye 863.538,50 TL

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye 7.651.563,82 TL.

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