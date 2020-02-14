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Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan Google'a ceza

14 Şubat 2020 18:31

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Google'a 98 milyon 354 bin liralık para cezası verilmesine karar verildi.

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