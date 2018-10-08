Rekabet Kurumu Başkanı Torlak: Enflasyondaki artış suni olabilir

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), açıklamasına göre enflasyon son 15 yılın zirvesine çıktı. Yıllık enflasyon yüzde 17.90'dan yüzde 24.52 yükseldi. Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, enflasyondaki artışın suni olabileceği iddiasını dile getirdi.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan’a konuşan Torlak’ın enflasyon yorumu şöyle:

"Enflasyon, fiyatlardaki genel ve kalıcı artış ile satın alma gücündeki azalıştır. Ancak enflasyon, suni de olabilir. Burada kastettiğimiz, pazar gücünü kötüye kullanan, verimlilik/ etkinlik dışı yollarla pazar gücü elde eden -örneğin rakiplerini satın alarak ya da rakipleriyle birlikte rekabet parametrelerini (fiyat, çıktı miktarı, kalite gibi) piyasanın dışında belirleyerek- aktörlerin davranışları, belli alanlarda mevzuatın eksik olması ya da kurumsal yapının ekonominin dinamizmine ayak uyduramaması gibi sebeplerle de ortaya çıkabilir. Biz de ilgili kurumlarla iş birliği halinde bir taraftan hukuki yaptırımlar uygularken bir yandan da enflasyon-sanayi-rekabet politikası ilişkilerini araştırıyoruz.”

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