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Rekabet Kurumu Başkanı: Rekabet eksikliği piyasa dengelerini altüst eder

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) -  REKABET Kurumu Başkanı Prof

22 Kasım 2017 20:02

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) -  REKABET Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, \"Rekabet eksikliği piyasa dengelerini altüst eder. Rekabetçiliği zayıf olan, yahut olmayan bir ülke ekonomisinin başka ülke ekonomileri ile olan rekabeti de negatif olur. Bu da halkın yaşam standartlarına olumsuz olarak yansır\" dedi.
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Torlak, Karabük Üniversitesi\'nde, \'21\'inci Yüzyılda Rekabet ve Pazar Ahlakı\' konulu konferans verdi. Hamit Çepni Salonu’nda yapılan konferansa akedemisyenler ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Torlak, piyasanın değişken bir yapıya sahip olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
\"Hepimiz tüketiciyiz ve piyasalarla iç içeyiz. Eskiden çarşı, pazar, panayır, fuar gibi fiziki ortamlar söz konusu idi. Alıcı ile satıcı fiziki ortamda bir araya gelebiliyordu. Bugün akıllı cihazlar vesilesi ile piyasayı da cebimizde taşıyoruz. Hali ile piyasa dediğimiz şey değişen bir yapıya sahiptir. Piyasayı değişim ilişkisinin ortamı olarak da tanımlayabiliriz. Piyasa ve rekabet şartlarında dengesizlik var. İhtiyacın şiddetine göre 1 litre su, 10 litre petrolden daha kıymetlidir.\"
Rekabet ile girişimciliğin iç içe olduğunu ifade eden Prof. Dr. Torlak, \"Girişimciliğin olmadığı bir ortamda rekabetten bahsetmek olanaksızdır. Rekabet kendiliğinden bozulmaz, dış etkenler hasebiyle bozulması durumunda piyasa dengesi de bozulur. Rekabet eksikliği piyasa dengelerini altüst eder. Rekabetçiliği zayıf olan yahut olmayan bir ülke ekonomisinin başka ülke ekonomileri ile olan rekabeti de negatif olur. Bu da halkın yaşam standartlarına olumsuz olarak yansır. Kısmen iyi noktalardayız. Yerel rekabetin yoğunluğunda ve pazar hâkimiyeti bakımından iyi sıralara geliyoruz. Tüketici bilincinde ise çok bariz bir gelişme söz konusu. Bu noktalardan daha da iyi noktalara gelebilmek adına almamız gerek daha yol var\" diye konuştu.
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