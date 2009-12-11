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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Turkcell'e soruşturma

Rekabet Kurulu, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

11 Aralık 2009 02:00

T24 - Rekabet Kurulu, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 11 Kasım 2009 tarihli toplantısında aldığı kararla kurul, Turkcell'in 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddelerini, ''dağıtım sistemindeki tüm aşamalarda yeniden satış fiyatını tespit ederek ve mal ve hizmetlerin satılacağı bölge ve müşterilere ilişkin kısıtlar getirerek'' ve ''GSM hizmetleri pazarındaki hakim durumunu SIM kart, kontör kart, dijital kontör, aktivasyon ve diğer abonelik hizmetlerinin toptan ve perakende satış pazarında kötüye kullanarak rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak'' suretiyle ihlal edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlattı.

Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulduğu belirtildi.

Duyuruda ayrıca, kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamaların, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı hatırlatıldı.

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