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Ekonomi

REKABET KURULU'NDAN TEB'E PARA CEZASI ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2010 14:21

-REKABET KURULU'NDAN TEB'E PARA CEZASI ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Rekabet Kurulu, ''eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği'' gerekçesiyle Türk Eczacıları Birliği'ne (TEB) 361 bin 190 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Rekabet Kurulu'nun TEB hakkında 16 Eylül 2009'da başlattığı soruşturmanın tamamlandığı belirtilen kararda, TEB'in eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlemesinin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında olduğu belirtildi. Söz konusu maddede, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlerinin hukuka aykırı ve yasak olduğu kaydediliyor. Anılan teşebbüs birliği karar ve uygulamalarının 4054 sayılı Kanun'un belirtilen maddesindeki şartları karşılamaması nedeniyle aynı kanunun ilgili maddesi hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulamayacağına karar verildiği ifade edildi. TEB'e, muafiyetten yararlanamayan karar ve uygulamalarından dolayı, 2009 mali yılı sonunda oluşan 12 milyon 39 bin 676,55 lira tutarındaki gayri safi gelirlerinin yüzde 3'ü oranında olmak üzere 361 bin 190,30 lira idari para cezası verilmesine karar verildi. Eczanelerin alım koşullarının piyasa dışında belirlenmesi yönündeki karar ve uygulamalara, ayrıca bu şekilde belirlenen alım koşullarının elde edilmesi için sağlayıcı teşebbüslere yönelik her türlü eyleme son verilmesi yükümlülüğünün TEB'e bildirilmesi için başkanlık görevlendirildi.

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