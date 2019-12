-REKABET KURULUNDAN SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Rekabet Kurulu, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde et ve et ürünleri toplu tüketim pazarında faaliyet gösteren toplam 4 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurulun konuya ilişkin kararı, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre Rekabet Kurulu, 5 Temmuz 2010 tarihli toplantısında ''Altın Et Entegre Tic. ve San. A.Ş'', ''Aytaç Gıda Yatırım ve San. Tic. A.Ş.-Aytaç Gıda Pazarlama Tic. ve San. A.Ş.'', ''Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.- Kayarlar Et San. ve Tic. A.Ş.'' ile ''Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. -Yaşar Birleşik Paz. Dağ. Tur. ve Tic A.Ş.'' hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Soruşturma, teşebbüslerin, Ege ve Akdeniz bölgelerinde et ve et ürünleri pazarında toplu tüketim kanallarındaki müşterilerine yönelik olarak ''fiyat tespiti, müşteri paylaşımı ve bilgi değişimi'' gibi bazı rekabeti sınırlayıcı eylemler içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla başlatıldı. Açıklamada, son dönemde kırmızı et fiyatlarında oluşan aşırı artışların, sektörün yapısal sorunlarının ortaya çıkardığı arz kısıtından kaynaklandığı ve ilgili piyasalarda genel fiyat düzeylerinin yükselmesine yol açacak bir rekabet ihlalinin tespit edilmediğinin, Rekabet Kurulu tarafından 8 Nisan 2010 tarihinde araştırılarak karara bağlandığı hatırlatıldı. Kurulun açıklamasında, bu bakımdan soruşturmanın konusunu, Türkiye genelinde kırmızı et fiyatlarındaki artışlardan ziyade, ilgili teşebbüslerin Ege ve Akdeniz bölgelerinde başta oteller ve turistik tesisler gibi toplu tüketim kanallarındaki müşterilerine yönelik eylemlerinin oluşturduğu kaydedildi.