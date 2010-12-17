Rekabet Kurulu'ndan Karamehmet'e üç şirketten birini seç şartı

T24 - Rekabet Kurulu'ndan elektrik özelleştirmeleri ile ilgili Mehmet Emin Karamehmet ve Mehmet Kazancı ortaklığındaki MMEKA ve AKSA için şok bir karar geldi. Kurul, MMEKA ile AKSA'yı tek bir teşebbüs olarak saydı ve iki şirketten birinin Boğaziçi, Gediz ve Trakya Elektirik Dağıtım ihalelerinin tekinden vazgeçmesini istedi. Kurul kararına göre ya AKSA Trakya'dan ya da MMEKA Gediz veya Boğaziçi'nden vazgeçecek.





"Ayrı girdiler rekabet kurulu 'tek' kabul etti"





Rekabet Kurulu, teklif sahiplerinden MMEKA’nın hissedarlarından Mehmet Kazancı, Esin Kazancı, Begüm Kazancı ve Mustafa Kurnaz’ın, Kazancı Holding A.Ş. ve dolayısıyla Aksa Elektrik ile aynı ekonomik bütünlük içinde olduğu ve 4054 sayılı Kanun kapsamında tek bir teşebbüs olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaştı.



Oysa iki kardeş arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ihalelere ayrı girdikleri belirtilmişti.





"İkisinden birisi vazgeçecek"





Kurul, Mehmet Emin Kara Mehmet ve Mehmet Kazancı ortaklığı olan MMEKA'nın kazandığı Boğaziçi ve Gediz Elektirik Dağıtım ile AKSA'nın kazandığı Trakya Elektirik Dağıtım özelleştirmelerine ilişkin olarak iki şirkete, “Boğaziçi, Gediz ve Trakya’dan sadece ikisini tercih edin” kararı çıktı.



Kurul kararına göre ya AKSA Trakya'dan vazgeçecek, ya da MMEKA Gediz veya Boğaziçi'nden vazgeçecek.





"Hakim durum yaratır"





Kurul, İş-Kaya-MMEKA ve/veya Aksa Elektrik tarafından Boğaziçi, Gediz ve Trakya’nın üçünün birden devralınması halinde, Kazancı Holding bakımından hâkim durum yaratılması suretiyle ilgili pazarlarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğacağı ve söz konusu işlemlere izin verilemeyeceğini belirtti. Ancak “Söz konusu teşebbüslerin Boğaziçi, Gediz ve Trakya’dan sadece ikisini devralmaları durumunda 4054 sayılı Kanun bakımından bir sakınca oluşmayacağı kararına vardı.”





"Dicle'de sorun yok"





Kurul, Dicle’nin, İş-Kaya-MMEKA-Rosse tarafından devralınması işleminde ise bir sakınca olmadığına karar verdi.





Eti Gümüş'e 4'ünü alamazsın 3'ünü al





Rekabet Kurulu bugünkü toplantısında, Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle’nin en yüksek ikinci teklif sahibi olan Eti Gümüş tarafından devralınması ihtimalini de değerlendirdi.



Kurul, Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle’nin dördünün birden Eti Gümüş tarafından devralınması işleminin hâkim durum yaratacağı ve ilgili ilgili pazarlarda rekabeti azaltacağı sonucuna vararak devir işlemine izin vermeyeceğini belirtti. Ancak şirketin bu dört özelleştirmeden birini bırakarak, 3’ünü alabileceği kararına vardı.





Ciner, Sabancı, Çeçen, Çalık alabilir





Kurul ayrıca diğer teklif sahipleri açısından da bir değerlendirme yaptı.



Bu çerçevede Kurul;



Park Holding A.Ş.’nin Boğaziçi’ni,



Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Gediz’i,



IC İçtaş veya KCETAŞ-AYEN’den birinin Trakya’yı,



Karavil – Ceylan İnşaat veya Çalık Enerji’den birinin Dicle’yi devralması işlemlerinin 4054 sayılı Kanun açısından herhangi bir sakınca taşımadığına karar verdi.





