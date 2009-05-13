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Yaşam

Rekabet Kurulu, Türk Telekom'dan cevap bekliyor

13 Mayıs 2009 14:42

Türk Telekomünikasyon A.Ş, şirketin TTNET'e diğer işletmecilere sağlanmayan satış ve tahsilat hizmetlerini sağlaması iddialarına ilişkin şirket cevabının, 15 Mayısa kadar Rekabet Kuruluna iletilmesi gerektiğinin şirkete bildirildiğini duyurdu.

Türk Telekom'dan Rekabet Kurulu ön araştırmasıyla ilgili olarak İMKB'ye yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 13 Nisan 2009 tarih ve 09-14/293-m sayılı kararıyla şirketin, TTNET A.Ş'ye diğer işletmecilere sağlanmayan satış ve tahsilat hizmetlerini sağlaması ve diğer işletmecilerin bu yöndeki taleplerini karşılamaması iddialarına ilişkin bir ön araştırma başlatıldığı ve bu kapsamda söz konusu iddialara ilişkin Türk Telekom cevabının 15 Mayıs 2009 tarihine kadar Rekabet Kuruluna iletilmesi gerektiğinin şirkete bildirildiği kaydedildi.

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