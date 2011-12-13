-Rekabet Kanunundaki ceza alt sınırı artırıldı ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda yer alan idari para cezası alt sınırı, 2011 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 10,26 oranında artırıldı. Rekabet Kurumu Başkanlığı'nın, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezası alt sınırının 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere artırılmasına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, Kurul, teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzel kişilerle teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerine; muafiyet ve menfi tespit başvuruları ile birleşme ve devralmalar için izin başvurularında yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi, izne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi, yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması gibi hallerde vereceği idari para cezası alt sınırını 12 bin 327 liradan 13 bin 591 liraya çıkardı. 1 Ocak 2012'da yürürlüğe girecek olan yeni ceza oranı, 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerli olacak.