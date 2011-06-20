-REJİM KARŞITLARINDAN "DEVRİMİ" SÜRDÜRME ÇAĞRISI LEFKOŞA (A.A) - 20.06.2011 - Suriye'deki muhalifler, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın konuşmasından sonra, rejim değişikliğini içermeyen her türlü diyaloğu "yararsız" diye niteleyerek, "devrimin" sürdürülmesi çağrısı yaptılar. Suriye'de gösterileri organize eden militanları şemsiyesi altında toplayan Yerel Eşgüdüm Kurulları adlı sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada, tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar devrimi sürdürme çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Şu anki rejimin sayfasını kapatmakla sonuçlanmayacak her türlü diyaloğun yararsız olduğunu değerlendirmesinde bulunuyoruz" denildi. Kısa süre önce beş yıl hapis cezasını tamamlayan Suriyeli insan hakları avukatı Enver Bunni de, Esad'ın konuşmasının, daha önce yaptığı iki konuşma gibi "hayal kırıklığı" yarattığını belirterek, "Toplumun belli başlı taleplerine değinilmedi ve ülkedeki siyasi kriz görmezden gelindi" dedi. Muhalif avukat Hasan Abdül Azim de konuşmanın tatmin edici ve güven verici olmadığını, çünkü askeri çözüme öncelik verdiğini söyledi. Arap Sosyalist Partisi Genel Sekreteri ve sol muhalif hareket Ulusal Demokratik Birlik sözcüsü 80 yaşındaki Abdül Azim, Esad'ın muhalif partilerle diyalogdan da söz etmediğini belirtti.