T24 - BBP’li Osman Aksu, 1975’te 2 yıl arkadaşlık ettiği Yeşil’i 6-7 yıl önce Muğla açıklarında bir teknede gördüğünü ileri sürdü. Aksu, ‘Polisin peşinde olduğunu söyleyince, “Reis kaygılanma devlet biziz” dediğini anlattı.



Yeşil, Sakallı, Terminatör... 1996 yılındaki Susurluk kazasından sonra ortadan kaybolan Mahmut Yıldırım. Çok sayıda faili meçhulun tetikçisi olduğu iddia edilen Yıldırım, JİTEM’in kurucusu emekli Albay Arif Doğan’ın Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’e verdiği ifade ile yine gündeme geldi. Doğan, “Yeşil halen yaşıyor, Tunceli’de zaman zaman görüştük” dedi, tartışma alevlendi. Yeşil öldü mü, yaşıyor mu? Yaşıyorsa nerede?



Doğan gibi Yeşil’in yaşadığına inanan başka bir isim daha ortaya çıktı. Büyük Birlik Partisi İzmir Torbalı İlçe Başkanı Osman Aksu, Mahmut Yıldırım’ı 6-7 yıl önce Muğla açıklarında bir teknede tesadüfen gördüğünü ve 1.5 saat sohbet ettiklerini iddia etti. İşte Osman Aksu’nun o görüşmeyle ilgili Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:





Yeşil ile nasıl tanıştınız?



Osman Aksu: Aynı yaşlardayız. 1975-76’da Sivas’ta yaşıyordum. Mahmut’la aynı ülkü ocağına ve aynı kahveye birlikte gidiyorduk.



Yeşil’in 1973’te askere gittiği ve ardından Elazığ’da MİT’e girdiği biliniyor.



Aksu: Hayır, kendisi askerden sonra Sivas’a geldi. MİT’e girmesi Gaziantep’te oldu.



Ne zaman Yeşil’i gördünüz?



Aksu: 6-7 yıl önceydi. Bir teknede tesadüfen karşılaştık.





Yat neredeydi?



Aksu: Muğla.



Nasıl tanıdınız?



Aksu: Ben onun gençlik simasını biliyorum. ‘Siman tanıdık geliyor’ dedim. Bana ‘insan insana benzer’ dedi. 15 dakika konuştuk, ben tekrar tanıdığımı söyleyince, ’Osman Hoca ben seni tanıyorum’ dedi. Geçmişten bahsettik, memleket sorunlarını konuştuk.





O dönemde polis tarafından aranıyordu. Bunu konuştunuz mu?



Aksu: Bu konuyu kendisine açtığımda bana ‘Reis sen bu kadar kaygılanma, devlet biziz!” dedi.



Ne kadar konuştunuz, yanınızda kim vardı?



Aksu: Yaklaşık 1.5 saat konuştuk. Kimseyi töhmet altında bırakmam. Çünkü bana ‘delil’ sorarsanız elimde delil yok.



Estetik ameliyat yaptırmış mı?



Aksu: Simasından tanıdım. Estetik yaptırıp yaptırmadığını bilemem.



Tek başına mıydı?



Aksu: Hayır yanında 2 tane yağız, kirli sakallı babayiğit vardı. Bir tanesi sohbet ederken hep bizim yanımızdaydı. Diğeri ise 10-15 metre uzaktaydı. Hatta sohbetin sonunda uzakta olana ‘Yılmaz, vakit tamam mı?’ diye bağırdı. Yılmaz da ‘Müsaitsen yata gidiyoruz abi’ dedi. Sonra vedalaştık ve bulunduğumuz teknedeki bir motora binerek başka bir yata doğru hareket ettiler.



Bundan polise gittiniz mi?



Aksu: ‘Devlet biziz’ diyen bir kişiyi nasıl polise söyleyeyim. Benim ailem var. Bu ülkede Uğur Mumcular katledildi, Jandarma Genel Komutanı öldürüldü. Ben de polise gitmeye çekindim.



“Yeşil’in 1975’te askerden geldiği ve daha sonra 1977 yılında Elazığ Etibank’a çalışmaya başladığı biliniyor. Ancak 2 yıllık boşluk hakkında net bilgi yok. Bu tarihlerde Aksu, Yeşil’in önce Sivas’ta daha sonra da Antep’te yaşadığını söylüyor.







