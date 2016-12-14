Reis filminde Erdoğan'ı canlandıran Beyoğlu: Türkiye’nin tek 'Reis'i var o da...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filminin başrol oyuncusu Reha Beyoğlu “Makyaj yapıldığında, Cumhurbaşkanı’yla benzerliği görünce ben de çok şaşırdım. Bu çok güzel ama Türkiye’nin bir tane reisi var, o da Recep Tayyip Erdoğan” dedi. Filmin 9 Aralık 2016 olarak açıklanan vizyon tarihi, Erdoğan'ın doğum günü olan 3 Mart 2017'ye çekildi.

Reis filminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı canlandıran oyuncu Reha Beyoğlu, filmin vizyona girmeden yurt dışından büyük talep gördüğünü söyledi. Kendisinin de Erdoğan gibi bir zamanlar lisanslı bir futbolcu olduğunu aktaran oyuncu “Makyaj yapıldığında, Cumhurbaşkanı’yla benzerliği görünce ben de çok şaşırdım, yönetmen de şaşırdı. Bu çok önemli ve güzel bir şey ama Türkiye’nin bir tane reisi var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Ben sadece onun rolünü canlandırdım. Benzemek çok önemli ama o kimlik çok ağır.” ifadelerini kullandı. Beyoğlu, Erdoğan hakkındaki bilgilere hakim olduğu için onu canlandırmakta zorlanmadığını belirterek, “Film yurt dışından çok büyük talep gördü” dedi.

Yaş günü armağanı

Filmin 14 Ekim’de vizyona gireceğini ancak tanıtım süresinin kısa olmasından dolayı da Aralık ayı için düşündüklerini ifade eden Beyoğlu “Bu sefer de yapımcı ‘Bu film sadece Cumhurbaşkanımızı sevenler için değil, Cumhurbaşkanımız için de yapıldı. Ona hediye edelim’ dedi ve filmi Erdoğan’ın doğum gününde vizyona sokmaya karar verdik. Doğum günü, 26 Şubat pazar gününe denk geldiği için o gün galasını yapacağız ve film 3 Mart’ta vizyona girecek.” diye konuştu. Beyoğlu, filmin tanıtımı için tüm Türkiye’yi dolaşacağını da sözlerine ekledi.