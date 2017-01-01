Reina'daki terör saldırısı şüphelisi ile ilgili ihbar asılsız çıktı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis ekipleri alarma geçti.İhbarın geldiği bölgeye çok sayıda özel harekat ekipleri sevk edildi. Aramaların ardından polis ekipleri herhangi bir şahsa rastlamadı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Ortaköy'de gece kulübünde yaşanan terör saldırısı ile ilgili olabileceğinden şüphelenilen bir şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi. Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu.



Bölgeye sevk edilen Özel Harekat ve Terörle Mücadele polisleri, Kuruçeşme mezarlığında ve çevredeki evlerde geniş çaplı bir arama çalışması yaptı.Uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, aramalar sonucunda de bir şahsa rastlamadı. Aramaların ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.