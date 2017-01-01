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Reina’daki terör saldırısı için afiş asan 3 kişi gözaltına alındı

Halkevleri: Katliamlarınıza alışmayacağız

01 Ocak 2017 21:01

İstanbul’da yılbaşı kutlamasını hedef alan terör saldırısına ilişkin Çanakkale'de afiş asan 3 Halkevleri üyesi gözaltına alındı.

Evrensel’in haberine göre, Yılbaşının ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de gerçekleşen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin Çanakkale'de afiş asan Halkevleri üyeleri gözaltına alındı.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Kolektifi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada 3 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek "Katliamlarınıza alışmayacağız" denildi.

Halkevleri terör saldırısı sonrası "Gericilik öldürür laiklik yaşatır! Ölümün karşısında yaşamı savunuyoruz" yazılı afişler asıyordu. 

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