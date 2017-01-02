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Reina'daki saldırıdan saniyelerle kurtulan garson: Teröristin 3 kez şarjör değiştirmesinin sesini duydum

"Kıyamet günü gibiydi"

02 Ocak 2017 15:02

39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina'daki terör saldırısından saniye farkıyla kurtulan garson İsmail Aslan,  teröristin 3 kez şarjör değiştirme sesini duyduğunu söyledi.

Saldırı anında üst katta bulunan  Aslan, yaşanan gürültü sonrası hemen alt kata indiğini ve o esnada saldırganın silahlı saldırısına tanıklık ettiğini söyledi. Alt kata inmesiyle çıkmasının bir olduğunu kaydeden İsmail Aslan, mermilerden saniyelerle kurtuldu. 



"Üst kata çıktım kapıyı kilitledim" 



Saldırı anında üst katta yazlık kısmında çalıştığını belirten Arslan, "Bir anda gürültü duyduk ve bizim personelimizin sağa sola koştuğunu gördüm. Bende alt bölümde müşteriler arasında kavga var sandım. Hemen saldırının olduğu bölüme indim. Merdivenlerden alt kata doğru iner inmez, silah seslerini duydum.

Bir anda kendimi mermilerin içinde buldum ve hemen tekrar üst kata doğru koştum. Hemen yazlık bölümde bulunan dükkanlardan birine girdim ve kapıyı kilitledim. Teröristin 3 kez şarjör değiştirmesinin sesini duydum. Yaklaşık 10-15 dakika falan bekledim.

Sonra Özel Harekat polisleri gelip bizi aldı. Sonra bizi karakola götürdüler. Kıyamet günü gibiydi. Gece-gündüz birlikte olduğum, birlikte çalıştığım arkadaşlarım saldırıda hayatını kaybetti. Çok üzgünüm. Mekanları cennet olsun" dedi. 

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İsmail AslanReinaterör saldırısı

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