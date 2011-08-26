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Reina'da kucak kucağa

Yabancı güzellerle çıkmaya tövbe eden Serdar Ortaç, Reina’da manken Irmak Atuk ile kucak kucağa görüntülendi.

26 Ağustos 2011 03:00

    

T24 - Yabancı güzellerle dışarı çıkmaya tövbe eden Serdar Ortaç, Reina’da manken Irmak Atuk ile kucak kucağa görüntülendi.


  

Hürriyet'in Kelebek ekindeki habere göre, daha birkaç gün önce “Arkadaşlarımla dışarı çıktığımda hep olay oluyor, bundan sonra tek başıma gezeceğim” diyen Serdar Ortaç, sözünü çabuk unuttu. Ünlü şarkıcı, önceki gece Reina’daydı. Bu kez kendisine yabancı güzeller değil, işadamı Muhammed Nuri Ensari’den ayrıldığından beri yalnız olan Irmak Atuk eşlik ediyordu.


Uzun süre samimi şekilde dans eden Atuk ve Ortaç, ilerleyen saatlerde işi daha da ileri götürdü. Ünlü şarkıcı, kucağına oturan manken Irmak Atuk’un boynuna öpücükler kondurdu. Ancak içeride bu kadar samimi olmalarına rağmen, ikili mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti.         



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