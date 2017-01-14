Reina teröristinin izinde 8 hücreye baskın, 35 gözaltı

İstanbul Ortaköy’deki Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden IŞİD'li terörist Abdulkadir Masharipov’u yakalamak için operasyonlar düzenleyen polis, birçok ilçede teröristle bağlantılı 8 hücreye operasyon yapıp 35 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan IŞİD'lilerin silahlı gasp ve soygundan otomobil hırsızlığına, sahte pasaporttan göçmen kaçakçılığına kadar her tür suça karıştıkları belirlendi. Özbek asıllı Masharipov, tam 14 gündür firarda.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, 35 kişiyi gözaltına alan polis, terörist Masharipov’un bir suç kolonisi kurduğunu tespit etti. Polisin, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak yaptığı araştırmada, teröristin kaçış güzergâhları saptandı.

IŞİD mensubu Abu Muhammed Horasani kod ismini kullanan Masharipov’un olay yerine geliş ve kaçış güzergâhından yola çıkılarak temas kurduğu kişiler tespit edildi. Teröristin Reina’ya gitmek için taksiye bindiği ve yeniden döndüğü anlaşılan Zeytinburnu’nda 58. Bulvar Caddesi’ndeki birçok sokak ablukaya alındı.

Bölgedeki 8 ayrı adrese baskın düzenlendi. Zanlının baskından kısa süre önce bölgeden ayrıldığı anlaşıldı. Teröristin saldırı sonrası Zeytinburnu’nda Uygur Türklerinin kaldığı restorandan taksi ücreti istediği ve geceyi burada geçirdiği anlaşıldı. Polis, bu tespit üzerine 8 çalışanı gözaltına aldı.

Başakşehir'de kalmış

Teröristin saldırıdan önce 3 gün Başakşehir Bahçekent’te bir hücre evinde kaldığı da polis tarafından belirlendi. Teröristin, saldırıdan önce Bahçekent’te bir markette alışveriş yaptığı ve parasının üstünü istediği anlaşıldı.

Bunun üzerine bölgede operasyon başlatıldı ve hücre evleri basıldı. Polis İstanbul dışında İzmir ve Konya’da da baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, teröriste yardım ve yataklık yaptığı belirlenen İlyas M.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda IŞİD üyesi gözaltına alındı. Saldırganla bağlantılı bazı ailelerin de İzmir’de bulunduğu belirlendi.

Karısı gözaltına alındı

Konya’da gözaltına alındığı öne sürülen ancak yakalanmadığı ortaya çıkan teröristin eşi 7 Ocak’ta Pendik’teki hücre evinde gözaltına alındı. Hücre evinde çok sayıda kişi de yakalandı.

Gelir kaynağı: Soygun

Polisin yaptığı araştırmada, IŞİD'in Özbek yapılanmasının gelir kaynağının soygun, hırsızlık, oto hırsızlığı, sahtecilik gibi suçlardan olduğu tespit edildi.

Suriye ve Irak’taki petrol gelirlerini kaybeden IŞİD'in hücre yapılanmalarına para transferleri yapamadığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan IŞİD'lilerin silahlı gasp ve soygundan otomobil hırsızlığına, sahte pasaporttan göçmen kaçakçılığına kadar her tür suça karıştıkları belirlendi.

İstanbul Fatih’teki bir döviz bürosuna para taşıyan 2 kuryenin, 24 Aralık 2016’da Laleli’de gasp edilmesinin ardından da Özbek hücresi çıktı.

Kuryeleri bacaklarından vuran şüphelilerin, alıp kaçtıkları çantalarda 1 milyon TL, 100 bin dolar ve 30 bin Euro bulunduğu tespit edildi.

Görüntülerden yola çıkan polis, Özbekistan uyruklu Yahya Ü., Ayşa Y. ve Hüsnan S.’nin ya nı sıra kuryeleri vurduğu belirlenen Abdurrahman N.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

İran'da tutuklu kalmış

Abdulkadir Masharipov adlı teröristin ilk önce Özbek İslami hareketinin içerisinde yer aldığı, önüne gelene “Siz kâfirsiniz” demesi üzerine hareket tarafından dışlandığı belirlendi.

Masharipov’un 2015’te İran’da gözaltına alınarak 15 gün hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığı, Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yaptığı belirlendi.

Teröriste katliam emrininse şifreli bir programla sesli ve görüntülü olarak verildiği ortaya çıktı. IŞİD'in Suriye’deki üst düzey bir yetkilisinin “Ses getirecek bir eylem yap” diye talimat verdiği anlaşıldı.

İşte basılan hücreler

Ard arda sürdürülen operasyonlarda gözaltı sayısı 35’i buldu. Polisin, Masharipov’un ardından yaptığı operasyonların tarihleri ve merkezleri şöyle:

-1 Ocak: Zeytinburnu hücresi

-2 Ocak: Silivri hücresi

-3 Ocak: Başakşehir Bahçekent ve K.Çekmece Sefaköy hücresi

-4/5 Ocak: Konya ve İzmir hücresi

-7 Ocak: Pendik hücresi