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BBC Türkçe

Reina saldırısıyla ilgili yeni gözaltılar

İstanbul'da Reina gece kulübüne yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili düzenlenen operasyonlar kapsamında, Silivri'de Doğu Türkistanlı bazı kişiler gözaltına alındı.

05 Ocak 2017 14:30

İstanbul Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili düzenlenen operasyonlar kapsamında, olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bazı kişiler gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre polis ve jandarma özel harekat ekipleri, İstanbul Silivri'deki bir siteye Çarşamba akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

Ev ve araçlarda arama yapan güvenlik güçleri, saldırının failiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen bazı kişileri gözaltına aldı.

Ajansın haberinde kaç kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verilmezken, bu kişilerin Doğu Türkistanlı olduğunu belirtildi.

Saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik dün gece de İzmir'de 4 adrese operasyon düzenlenmiş ve 20 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da zanlının saldırı sonrası Zeytinburnu'na dönüşte kullandığı taksi parasını ödediği iddia edilen 7 Doğu Türkistan uyruklu lokanta çalışanı da gözaltında.

Reina'da yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.

Ölenlerin arasında Lübnan, Kanada, Fas, İsrail gibi farklı ülkelerin vatandaşları ve Türk vatandaşları da bulunuyor.

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