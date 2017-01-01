Reina saldırısında yaşamını yitirenlerden 38'inin kimliği belirlendi

Ortaköy'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden 38'inin kimlikleri belli oldu.

Kimlikleri tespit edilen, biri Irak, 11'i Türk, biri ise hem Türk hem Belçika vatandaşı olan 13 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

25 yabancı uyruklunun cenazesinin ise ailelerinin Türkiye'ye gelmesinin ardından yarın teslim edileceği belirtildi.

Bunlardan 7'sinin Suudi Arabistan, 3'ünün Lübnan, 2'şer kişisinin Tunus, Hindistan, Fas, Ürdün ve Irak, birer kişisinin ise Kuveyt, Kanada, İsrail, Suriye ve Rusya Federasyonu vatandaşı olduğu belirlendi.

Saldırıda yaşamını yitiren 1 kişinin kimlik tespit çalışmaları ise sürüyor.

Adli Tıp kayıtlarına göre hayatını kaybedenlerin bir kısmının isimleri şu şekilde:

Burak Yıldız (Şehit Polis) , Fatih Çakmak, Yunus Görmek, Hatice Karcılar, Bahadır Çakır, Ayhan Arık, Mustafa Jalal Abbas, Mustafa Kaya, Baran Cemal, Mustafa Barın, Kenan Kutluk, Ahmed Saud Alfadul, Muhammed Saud Alfadul, Hatice Aslandoğu, Mustafa Seymen, Hatice Uyar, Ahmed Raad (Irak), Ahmed İsam, Basma Abourazaq

Lübnanlı vatandaşlar

Saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin Lübnan vatandaşı olduğu ifade edildi. Ölen Lübnanlılardan birinin adının İlyas Vardini olduğu bildirildi. Bu arada, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyhi ile Francois Esmar, Nidal Bişravi, Melisa Papalordo'un yaralandığı kaydedildi.