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BBC Türkçe

Reina saldırısında gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen saldırıda gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında saldırganın eşinin de olduğu öne sürüldü.

03 Ocak 2017 16:30

İstanbul Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Anadolu Ajansı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, yakalanan sekiz kişinin ifadelerinin alınması sürerken, altı kişinin daha gözaltına alındıklarını bildirdi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) ise Konya'da gözaltına alınanlar arasında saldırganın eşinin olduğunun da iddia edildiğini belirtti.

DHA ayrıca saldırganın Konya'da kaldığı süre içinde temas kurduğu kişiler tek tek araştırıldığını da öne süredü.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) göre ise saldırgan Kırgızistan'dan eşi ve iki çocuğuyla 20 Kasım'da uçakla İstanbul'a, buradan da karayolu ile önce Ankara'ya, sonra da Konya'ya gitti.

İHA, saldırganın eşinin "Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DAEŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum" dediğini öne sürdü.

Reina saldırısının ardından İstanbul ve Konya'da operasyonlar düzenlenmişti.

Kırgızistan Güvenlik Servisi ise saldırganın Kırgız vatandaşı olduğu yönündeki iddialar üzerine söz konusu haberleri incelediklerini ve Türk yetkililer ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Saldırının yaşandığı Reina'nın önünde bugün erken saatlerde farklı grupların eylemlerine sahne oldu.

Sabah saatlerinde, Turizm Restoran ve Kulüp Yatırımcıları İşletmeleri Derneği (TURYID), Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedaroğlu ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile birlikte Kuruçeşme'den Reina'ya sessiz bir yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşün ardından basına bir açıklama yapan TURYID Başkanı Kaya Demirer, halka dışarıda gezmeye devam etmesi çağrısı yaptı.

Demirer, "Bu toplum, İstanbul gibi bir markayı kesinlikle sessizliğe hapsetmeyecektir. Çıkın, gezmeye çıkın, lokantaya çıkın. Yaşam alışkanlıklarınızı bırakmayın. Sizlerden istediğimiz budur. Kimse bize sırtını çevirmesin... İstanbul'u sessizliğe kaptırmayacağımızı tüm dünyaya sesleniyoruz" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul İl Teşilatı da Reina önünde saldırıda yaşamını kaybedenler için bir anma töreni düzenledi.

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