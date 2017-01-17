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BBC Türkçe

Reina saldırısı zanlısının yakalandığı evden kareler

İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübünde yılbaşı akşamı 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının failinin yakalandığı Esentepe'deki eve Salı günü basın mensuplarının girişine izin verildi.

17 Ocak 2017 21:04

Zanlının yakalandığı ev, İstanbul Esenyurt'ta güvenlikli bir sitenin içerisinde yer alıyor.

Operasyonla ilgili gelen ilk haberlerde Masharipov'un yakalandığı sırada, yanında dört yaşındaki oğlunun da olduğu öne sürülüyordu. Ancak bu iddiaların doğru olmadığı ve Masharipov'un oğlunun nerede olduğunun bilinmediği açıklandı.

Esenyurt'taki evde Masharipov'un yanı sıra Iraklı bir erkek ve Senegal, Mısır ve Somali'den üç kadın da gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir torba içerisinde Mısır ve Libya gibi Arap ülkelerine ait paralar ve el yazısı notlar bulundu.

Evde yapılan aramada farklı dillerde Kuran ayetlerinin yazıldığı bir deftere de rastlandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, evde ayrıca 197 bin ABD doları, iki tabanca ve şarjörleri, iki adet insansız hava aracı ve sim kartların da ele geçirildiğini açıkladı.

Vali Şahin, saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 7 bin 200 saatlik video kaydı izlendiğini ve 2 bin polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Saldırının ardından polise 2 binin üzerinde ihbar yapıldı.

Masharipov'un sorgusunda suçunu kabul ettiği ve ayrıca yapılan incelemede parmak izlerinin olay yerinden alınanlarla eşleştiği açıklandı.

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