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BBC Türkçe

Reina saldırısı: Talimatı verdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan Reina gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında saldırının talimatını verdiği iddi

01 Şubat 2017 08:14

İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan Reina gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklananlar arasında saldırının talimatını verdiği iddia edilen İlyas Mamaşaripov da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada toplam 17 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, ifadeleri alınan şüphelilerden İlyas Mamaşaripov ve eşi Marhaba Abduloeva'nın da aralarında bulunduğu 10 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım etme" suçlarından tutuklanan İlyas Mamaşaripov'un saldırının talimatını veren kişi olduğu öne sürülüyor.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 13'e ulaştı.

Esenyurt'ta bir eve yapılan baskında yakalanan, "saldırının bir numaralı zanlısı" konumundaki Abdulgadir Masharipov'un Emniyet'teki sorgusu ise devam ediyor.

Doğan Haber Ajansı, saldırı ile ilgili olduğu şüphesiyle Emniyet'te halen 30'a yakın kişinin sorgulandığını bildirdi.

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