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Reina saldırganının Taksim'de çektiği selfie videosu propaganda mı?

"Terörist eş ve çocuklarının hayatını göz önünde bulundurup belki teslim olmayı tercih edebilir"

04 Ocak 2017 11:13

Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren saldırganın Taksim'de çektiği selfie videosunun Telegram uygulaması üzerinden servis edildiği öne sürüldü.

Reina'yı kana bulayan saldırganın İstanbul Taksim'de çektiği ve IŞİD tarafından Telegram uygulaması üzerinden servis edildiği öne sürülen görüntülerini HaberTürk'ten Uzay Kesmen'e değerlendiren terör uzmanı emekli Albay Mithat Işık, "IŞİD görüntüyü yayınlayarak propaganda malzemesi olarak kullanmış olabilir. Terör örgütü teröristin ailesinin yanına ulaşmasını engellemek istiyor da olabilir" dedi.

 

"Selfie çekerken etrafı da gözlemliyor"

 

Reina saldırganının fotoğrafını paylaştı Ne zaman çekildiği, kim tarafından servis edildiği tam olarak anlaşılamayan görüntülerde Taksim'de olduğu anlaşılan teröristin, yürürken cep telefonuyla kendisini çektiği, bu sırada etrafı gözlemlediği görülüyor.

Terör uzmanı emekli Albay Mithat Işık, IŞİD'in bugüne kadar canlı bomba ve intihar eylemleri yaptığını, ancak (Berlin'deki kamyonlu saldırıya da benzetilen…) bu eylem türünün diğerlerinden farklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Terör örgütleri eylem yapan kişinin hayatta kalmasını da istemeyebilir. Sağ ele geçtiği zaman konuşacağını, hücrelerin ortaya çıkacağını düşünebilirler. Terörist bir şekilde ailesinin yanına gittiğinde, eş ve çocuklarının hayatını göz önünde bulundurup belki teslim olmayı tercih edebilir."

Videonun propaganda amaçlı da servis edilmiş olabileceğini ifade eden Işık, "Bizim eylemcimiz bakın burada da dolaşıyor, kamera bile çekiyor demeye çalışıyor olabilirler" diye konuştu. 

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