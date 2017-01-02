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Reina saldırganı için Kırgızistan’dan açıklama

Saldırıyı düzenleyen kişinin Kırgız vatandaşı olabileceği iddia edilmişti

02 Ocak 2017 20:19

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Ortaköy’de yılbaşı kutlayan kişileri hedef terör saldırısını düzenleyen saldırganın Kırgız vatandaşı olabileceği yönündeki haberlerin araştırıldığını açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aiymkan Kulukeyeva, "İstanbul'daki konsolosluğumuza, basında çıkan bu haberi kontrol etmeleri için talimat verdik" dedi.

Kulukeyeva, "İlk bilgiler, bunun şüpheli bir enformasyon olduğuna işaret ediyor. Ancak yine de kontrol ediyoruz" ifadesini kullandı.

 Reina saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken; görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında teröristin IŞİD içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olabileceği iddia ediliyor.

 

 

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