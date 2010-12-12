-REHN: YUNANİSTAN OLANAKLARININ ÜZERİNDE YAŞADI ATİNA (A.A) - 12.12.2010 - AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Olli Rehn, "Yunanistan'ın, ekonomik krizden önce uzun yıllar olanaklarının üzerinde bir yaşam sürdüğünü ve şimdi sert önlemler almak zorunda olduğunu" söyledi. Rehn, Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesindeki demecinde, "hükümetin, ülkenin krizden çıkmasına yönelik almış olduğu sert önlemlerle ilgili sorular üzerine, uçurumun eşiğine geldikten sonra AB ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım isteyen Yunanistan için başka çıkar yol bulunmadığını belirtti. "Yunan halkının bu konudaki tepkilerini normal karşıladığını" ifade eden Rehn, "Reformlara karşı belirli bir tepki olduğunu biliyorum. Bu, uzun süre olanaklarının üstünde yaşayan ve şimdi sert önlemler alması gereken her ülke için doğaldır. Yunanistan uzun süreden beri sadece olanaklarının üstünde bir yaşam sürüyordu. İlkbaharda uçuruma çok yaklaştı ve AB ile IMF'ye yöneldi. Bu durumda, güvenin yeniden sağlanması için sert önlemler almaktan başka çare yoktu" dedi. Rehn, bu konuda, AB ve IMF ile yapılan anlaşmaya uymasının Yunanistan için bir güvenilirlik meselesi olduğunu belirterek, Yunanistan'ın, 2012 yılından itibaren aşamalı olarak pazarlara dönebileceğini ancak, bunun kalkınmanın ne şekilde gelişeceğine bağlı olduğunu kaydetti. Öte yanda, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn da aynı gazetedeki demecinde, Yunan ekonomisinin kritik bir aşamada bulunduğunu, önümüzdeki aylarda bir dizi köklü değişiklikler yapma yönüne gitmesi gerektiğini söyledi. Yunan ekonomisinin düze çıkması için kaçınılmaz olan bu değişiklerin yaşama geçirilmesinde, ülkenin tüm siyasi yönetiminin geriye değil, ileriye bakması gerektiğini ifade eden Kahn, herkese yapılacak değişikliklere yardımcı olmaları çağrısında bulundu. Bu arada, Yunan basınında çıkan haberlerde, AB'de Yunanistan'ın tekrar eski para birimi olan Drahmi'ye dönme olasılığının ciddi bir şekilde tartışıldığı öne sürüldü. Haberlerde, uluslararası rant çevrelerinin Yunanistan'ın Drahmi'ye döneceği konusunda 20 milyar Avro bahis oynadıkları iddia edildi.