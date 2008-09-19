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Politika

Rehn: Türkiye'nin önemi arttı

Gürcistan krizinin, Türkiye'nin stratejik önemini artırdığını belirten AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, 'AB o larak Ankara'yı destekliyoruz' dedi

19 Eylül 2008 03:00

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Gürcistan krizinin Türkiye'nin Kafkaslar'daki ve birlik için stratejik önemini güçlendirdiğini belirtti.
Rehn, Helsinki'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bölgedeki siyasi sorunların çözümüne yardımcı olduğunu, ayrıca Suriye ile Avrupa arasında yeni bağlar oluşturduğunu söyledi.
Türkiye'yi Avrupa ile İslam dünyası arasındaki önemli bir köprü olarak niteleyen Rehn, Türkiye'nin İsrail ile Filistinliler arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmaya çalıştığını da kaydetti. Rehn, "Yani son haftalardaki olaylar, AB'nin bakış açısından sadece Türkiye'nin stratejik önemini artırdı" dedi.  

Rehn, Türkiye'nin bölgede oldukça aktif bir tutum takındığını ve AB olarak Ankara'yı desteklediklerini söyledi.
Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Doğu'da "aktif ve başarılı bir diplomasi yürüttüğünü" kaydeden Rehn, Ankara'nın, "Kafkasya'da istikrarın sağlanması yolunda çok önemli bir rol üstlendiğini" vurguladı.
Kafkasya'da sorunun, Rusya-Gürcistan, Ermenistan-Azerbaycan ve bir süre öncesine kadar da Türkiye-Ermenistan gibi ülkelerin birbirleriyle görüşememeleri olduğunu kaydeden Rehn, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan ziyaretinin büyük bir sıçrama olduğunu" ve bu ziyaretin, "iki ülkenin ilişkilerini normalleştirme sürecini başlattıklarına dair bir işaret olduğunu, ayrıca bu ziyaretin siyasal etkilerinin önemli düzeyde olacağını" kaydetti. 

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