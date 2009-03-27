Rehn: Kıbrıslı Türkler 'Kıbrıs' vatandaşıdır

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, AB müktesebatının tüm adada uygulanmamasının, Kıbrıslı Türklerin “birer AB vatandaşı olarak" kişisel haklarını etkilemeyeceğini bildirdi. Rehn, Kıbrıslı Türklerin, AB üyesi olan 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin vatandaşları olduğunu öne sürdü



AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn Avrupa Parlamentosu üyelerinden (bayrak hırsızı) Marios Matsakis’in, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tümünün 2004’te AB’ye girmesiyle ilgili” yazılı soru önergesini yanıtladı.



Literatüre geçen tartışma



Güney Kıbrıslı Rum Parlamenter Marios Matsakis bir süre önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Olli Rehn ve diğer AB Komisyonu üyelerinin bulunduğu “Avrupa’nın Dostları” yemeğine katılmış ve Başbakan Erdoğan’a “İşgalci Türk askeri Kıbrıs’tan ne zaman çekilecek?” şeklinde bir soru yöneltmişti.



Soruya sinirlenip “Soydaşlarımız katledilirken biz seyirci kalamazdık. 1974’ten sonra Yunanistan askeri neden orada durduysa, biz de o yüzden durduk” diye açıklamaya girişen Erdoğan önce Matsakis’i gazeteci sanmış ve “Ne kadar güzel. Tam bir gazeteci gibi konuşuyorsun, ben bir gazeteci gibi konuşmuyorum. Ben olayın içerisinde, olayı yaşayan birisi olarak konuşuyorum. AB´yi aldatan Güney Kıbrıs olmuştur. Çok ilginç bir şey daha olmuştur. Ne yazık ki 1 Mayıs referandumundan sonra Güney Kıbrıs, AB´ye alınmıştır. Şansölye Merkel ne demiştir? ‘Güney Kıbrıs’ın AB´ye alınması yanlış olmuştur’ demiştir. Sen başını istediğin kadar salla. Bizim ülkemizde güzel bir laf var da buraya uymaz. Yakışmaz bize. Çok güzel bir laf var, tam oturuyor buraya da” demişti.



Önergesine de paralel yanıt aldı



Rum vekil Matsakis Başbakan Erdoğan’a yönelttiği Kıbrıs Türkleriyle ilgili sorularını bu kez bir yazılı önerge haline getirip, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn’e verdi. Matsakis önergesinde, şöyle dedi:



“Brüksel’de Avrupa’nın Dostları tarafından organize edilen ve en az iki AB Komisyonu Üyesi’nin katıldığı bir yemekli toplantı sırasındaki konuşmasında Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıslı Parlamenter Marios Matsakis’in iki sorusuna yanıt vermiş ve sadece 2004’te sadece Kıbrıs’ın güneydeki Rumların yönettiği bölümünün AB’ye katıldığını ileri sürmüştür. Komisyon lütfen Türk hükümetine, 2004’te Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tümünün, yani sadece güneyin değil aynı zamanda Türk güçleri tarafından işgal edilen kuzey kesiminin de AB’ye katıldığını, fakat kuzey bölümünde sadece topluluk müktesebatının uygulanmadığını tasdik edebilir mi?”



AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, önergeye yanıtında, 1 Mayıs 2004’te Kıbrıs adasının tümünün AB’ye katılmayı kabul ettiğini belirterek, kapsamlı bir anlaşmaya varılıncaya kadar Katılım Antlaşması’nın 10 numaralı Protokolü’nün 1(1) maddesi uyarınca, müktesebatın uygulanmasının ertelendiğini hatırlattı.



Olli Rehn, “Ancak bu erteleme Kıbrıs Türklerinin AB vatandaşları olarak kişisel haklarını etkilemez. Onlar, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin etkili bir denetime sahip olmadığı Kıbrıs Cumhuriyeti bölgelerinde yaşasalar bile Üye Devlet Kıbrıs Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıdır” dedi.

