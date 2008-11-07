T24 LogoT24 Logo
Politika

Rehn, Fransa'da Türkiye'yi savundu

AB Komiseri Rehn, Fransız parlamenterlere, “Avrupa’nın istikrarı, enerji ihtiyaçları ve AB’nin bölgedeki etkisi, kıtanın güvenliği ve medeniyetler arası diyalog açıs

07 Kasım 2008 02:00

AB Komiseri Rehn, Fransız parlamenterlere, “Avrupa’nın istikrarı, enerji ihtiyaçları ve AB’nin bölgedeki etkisi, kıtanın güvenliği ve medeniyetler arası diyalog açısından Türkiye çok önemli bir ülke” dedi

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olli Rehn, Fransız Senato’nun Dışişleri Komisyonu toplantına katılarak, başta Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci olmak üzere, komisyonun genişleme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Olli Rehn, senatoda, senatörlerin sorularını yanıtladı.
Rehn, Türkiye’nin Avrupa istikrarı açısından taşıdığı önem konusunda Fransız parlamenterlerin dikkatini çekti.
AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olli Rehn, Kafkasya, Ortadoğu, Avrupa’nın enerji güvenliği, Kıbrıs barış süreci gibi hususlarda, Türkiye’nin oynadığı rolü hatırlattı.
Rehn, “Avrupa’nın istikrarı, enerji ihtiyaçları ve AB’nin bölgedeki etkisi, kıtanın güvenliği ve medeniyetler arası diyalog açısından Türkiye çok önemli bir ülke” dedi.

‘Türkiye etkileyici’
Rehn, Türkiye’nin son yıllarda “etkileyici” bir büyüme hızına ulaştığını belirtti. Rehn, AB perspektifinin son beş yılda Türkiye’de makroekonomik dengelerde istikrarın sağlanmasına yol açtığını hatırlattı.
Türkiye’nin AB şirketleri için önemli fırsatlar sunduğunu söyleyen Rehn, Türkiye’nin AB’nin enerji güvenliği ve çeşitliliğinde kilit bir ülke olduğunu vurguladı.
Olli Rehn, AKP’nin kapatılması istemiyle açılan dava krizini kastederek, “AB’ye üyelik perspektifinin, bu krizin giderilmesine önemli bir katkı yaptığını” belirtti.
Komiser Olli Rehn, müzakerelerin ilerleme hızının esas olarak Türkiye’ye bağlı olduğunu da söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24