Rehn, Fransa'da Türkiye'yi savundu

AB Komiseri Rehn, Fransız parlamenterlere, “Avrupa’nın istikrarı, enerji ihtiyaçları ve AB’nin bölgedeki etkisi, kıtanın güvenliği ve medeniyetler arası diyalog açısından Türkiye çok önemli bir ülke” dedi



AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olli Rehn, Fransız Senato’nun Dışişleri Komisyonu toplantına katılarak, başta Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci olmak üzere, komisyonun genişleme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Olli Rehn, senatoda, senatörlerin sorularını yanıtladı.

Rehn, Türkiye’nin Avrupa istikrarı açısından taşıdığı önem konusunda Fransız parlamenterlerin dikkatini çekti.

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olli Rehn, Kafkasya, Ortadoğu, Avrupa’nın enerji güvenliği, Kıbrıs barış süreci gibi hususlarda, Türkiye’nin oynadığı rolü hatırlattı.

Rehn, “Avrupa’nın istikrarı, enerji ihtiyaçları ve AB’nin bölgedeki etkisi, kıtanın güvenliği ve medeniyetler arası diyalog açısından Türkiye çok önemli bir ülke” dedi.



‘Türkiye etkileyici’

Rehn, Türkiye’nin son yıllarda “etkileyici” bir büyüme hızına ulaştığını belirtti. Rehn, AB perspektifinin son beş yılda Türkiye’de makroekonomik dengelerde istikrarın sağlanmasına yol açtığını hatırlattı.

Türkiye’nin AB şirketleri için önemli fırsatlar sunduğunu söyleyen Rehn, Türkiye’nin AB’nin enerji güvenliği ve çeşitliliğinde kilit bir ülke olduğunu vurguladı.

Olli Rehn, AKP’nin kapatılması istemiyle açılan dava krizini kastederek, “AB’ye üyelik perspektifinin, bu krizin giderilmesine önemli bir katkı yaptığını” belirtti.

Komiser Olli Rehn, müzakerelerin ilerleme hızının esas olarak Türkiye’ye bağlı olduğunu da söyledi.