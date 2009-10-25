T24 LogoT24 Logo
Yaşam

‘Rehinem Aysun nasılsın iyi misin?’

Somalili korsanlar Horizon 1 gemisinin dördüncü kaptanı Aysun Akbay’ın peşini İstanbul’da da bırakmadı.

25 Ekim 2009 03:00

Somalili korsanlardan biri Aysun Kaptan’ı telefonla arayıp halini hatırını sordu

Somalili korsanlar tarafından Aden Körfezi’nde 8 Temmuz günü kaçırılan ve pazarlıklar sonucunda 5 Ekim’de serbest bırakılan Horizon 1 gemisinin dördüncü kaptanı Aysun Akbay’ın peşini korsanlar İstanbul’da da bırakmadı. Perşembe günü cep telefonu çalan Aysun Kaptan hiç ummadığı biriyle karşılaştı. Telefonun öbür ucunda kendisini arkadaşlarıyla birlikte 3.5 ay rehin tutan korsanlardan biri vardı ve Aysun Kaptan’ı ’hatırını sormak’ için aramıştı. Olanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Aysun Akbay, “Telefonum çaldı, ekrana baktığımda Somali’nin telefon koduyla birlikte bir numara gördüm. Açtığımda birisi ’Evinde misin, iyi misin, mutlu musun?’ gibi İngilizce sorular sordu. Bizi orada tutan korsanlardan biriydi. Çok şaşırdım“ dedi. Kendisini arayan korsanla bir süre sohbet ettiğini anlatan Aysun Kaptan şöyle konuştu: ”O korsan bana gemide de iyi davranmıştı. Bana sister (kız kardeş) deyip duruyordu. Sürekli, ’Biri sana yanlış bir şey yaparsa bana söyle’ derdi. Diğerlerine göre daha insancıldı“ diye konuştu. Kısa süren sohbetin ardından telefonunu kapattığını dile getiren Aysun Kaptan, ”Gemiyi ilk ele geçirdiklerinde hepimizin cep telefonlarını toplamışlardı. O sırada numaramı aldığını ve beni merak ettiği için aradığını söyledi. Sonra da kapattı“ dedi. 3.5 aylık esaretin ardından özgürlüğün tadını çıkaran Aysun Akbay, dört gündür ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini söyledi:

“Dinleniyorum”

“Günlerim çok yoğun ve güzel geçiyor. Önümüzdeki hafta İzmir’e gideceğim. Çalıştığım şirketle ne zaman işe başlayacağım konusunda henüz konuşmadık. Kendileri bu konuda çok toleranslı davranıyor.

İyice dinlendikten sonra çalışmaya başlayacağım.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24