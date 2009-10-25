‘Rehinem Aysun nasılsın iyi misin?’

Somalili korsanlar Horizon 1 gemisinin dördüncü kaptanı Aysun Akbay’ın peşini İstanbul’da da bırakmadı.
25 Ekim 2009 03:00
Somalili korsanlardan biri Aysun Kaptan’ı telefonla arayıp halini hatırını sordu
Somalili
korsanlar tarafından Aden Körfezi’nde 8 Temmuz günü kaçırılan ve
pazarlıklar sonucunda 5 Ekim’de serbest bırakılan Horizon 1 gemisinin
dördüncü kaptanı Aysun Akbay’ın peşini korsanlar İstanbul’da da
bırakmadı. Perşembe günü cep telefonu çalan Aysun Kaptan hiç ummadığı
biriyle karşılaştı. Telefonun öbür ucunda kendisini arkadaşlarıyla
birlikte 3.5 ay rehin tutan korsanlardan biri vardı ve Aysun Kaptan’ı
’hatırını sormak’ için aramıştı. Olanlar karşısında şaşkınlığını
gizleyemeyen Aysun Akbay, “Telefonum çaldı, ekrana baktığımda
Somali’nin telefon koduyla birlikte bir numara gördüm. Açtığımda birisi
’Evinde misin, iyi misin, mutlu musun?’ gibi İngilizce sorular sordu.
Bizi orada tutan korsanlardan biriydi. Çok şaşırdım“ dedi. Kendisini
arayan korsanla bir süre sohbet ettiğini anlatan Aysun Kaptan şöyle
konuştu: ”O korsan bana gemide de iyi davranmıştı. Bana sister (kız
kardeş) deyip duruyordu. Sürekli, ’Biri sana yanlış bir şey yaparsa
bana söyle’ derdi. Diğerlerine göre daha insancıldı“ diye konuştu. Kısa
süren sohbetin ardından telefonunu kapattığını dile getiren Aysun
Kaptan, ”Gemiyi ilk ele geçirdiklerinde hepimizin cep telefonlarını
toplamışlardı. O sırada numaramı aldığını ve beni merak ettiği için
aradığını söyledi. Sonra da kapattı“ dedi. 3.5 aylık esaretin ardından
özgürlüğün tadını çıkaran Aysun Akbay, dört gündür ailesiyle ve
arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini söyledi:
“Dinleniyorum”
“Günlerim çok yoğun ve güzelgeçiyor. Önümüzdeki hafta İzmir’e gideceğim. Çalıştığım şirketle ne
zaman işe başlayacağım konusunda henüz konuşmadık. Kendileri bu konuda
çok toleranslı davranıyor.