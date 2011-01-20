-REHİNE OPERASYONU SONA ERDİ ADIYAMAN (A.A) - 20.01.2011 - Adıyaman'ın Tut ilçesinde, tartıştığı ailesini rehin alan, ailesini bıraktıktan sonra kendisini eve kapatan yaşlı adam, özel harekat timlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre, Abuzer D'yi (77), etkisiz hale getirmek için bölgeye Adıyaman Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat timleri sevk edildi. Evden çıkmamakta ısrar eden yaşlı adamı evden çıkarmak için uzun süre uğraşan askerler ve özel hareket timleri, toprak evin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı ve evin içine gaz bombası atarak Abuzer D'nin, evden çıkmasını sağladı. Tut Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. Olay yerine gelen Tut Kaymakamı Fırat Çelik, olayın kontrol altına alındığını, soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Abuzer D. (77), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ailesini rehin almış, yaşlı adamı etkisiz hale getirmeye çalışan astsubay Murat Koyuncu (28), tüfeğin ateş alması sonucu boynundan yaralanmıştı. Kendisini eve kapatan Abuzer D'yi, ikna etmek için çalışma başlatılmıştı.