-REHİNE OPERASYONU KANLI SONA ERDİ MANİLA (A.A) - 23.08.2010 - Filipinler'in başkenti Manila'da, bir otobüste tutulan rehineleri kurtarma operasyonu kanlı sona erdi. Yerel televizyon kanalları, Rolando Mendoza adlı 55 yaşındaki eski polisin otobüste rehin aldığı kişileri kurtarmak için özel timlerin düzenlediği ve bir saatten fazla süren operasyonun sonra erdiğini, 15 rehineden 4'ünün otobüsten çıkarıldığını, saldırganın araca düzenlenen baskında öldürüldüğünü duyurdu. Otobüsteki diğer rehinelerle ilgili henüz bilgi bulunmuyor. Saldırgan, bir yerel radyo kanalına yaptığı açıklamada, polisin otobüse yaklaşması durumunda rehineleri öldüreceği tehdidinde bulunmuş ve daha sonra iki Hong Konglu rehineye ateş ettiğini belirtmişti. Çoğu Hong Konglu 25 yolcunun bulunduğu otobüsü rehin alan eski polisin, M16 tüfeği kullandığı ve atıldığı işine geri dönmeyi talep ettiği bildirilmişti. Saldırgan, daha önce aralarında çocukların da bulunduğu bazı rehineleri serbest bırakmıştı.