T24 LogoT24 Logo
Dünya

REHİNE OPERASYONU KANLI SONA ERDİ MANİLA (A.A)

23 Ağustos 2010 19:46

-REHİNE OPERASYONU KANLI SONA ERDİ MANİLA (A.A) - 23.08.2010 - Filipinler'in başkenti Manila'da, bir otobüste tutulan rehineleri kurtarma operasyonu kanlı sona erdi. Yerel televizyon kanalları, Rolando Mendoza adlı 55 yaşındaki eski polisin otobüste rehin aldığı kişileri kurtarmak için özel timlerin düzenlediği ve bir saatten fazla süren operasyonun sonra erdiğini, 15 rehineden 4'ünün otobüsten çıkarıldığını, saldırganın araca düzenlenen baskında öldürüldüğünü duyurdu. Otobüsteki diğer rehinelerle ilgili henüz bilgi bulunmuyor. Saldırgan, bir yerel radyo kanalına yaptığı açıklamada, polisin otobüse yaklaşması durumunda rehineleri öldüreceği tehdidinde bulunmuş ve daha sonra iki Hong Konglu rehineye ateş ettiğini belirtmişti. Çoğu Hong Konglu 25 yolcunun bulunduğu otobüsü rehin alan eski polisin, M16 tüfeği kullandığı ve atıldığı işine geri dönmeyi talep ettiği bildirilmişti. Saldırgan, daha önce aralarında çocukların da bulunduğu bazı rehineleri serbest bırakmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24