Rehine, kurtarma operasyonunda öldü

Somalili korsanlar tarafından rehin tutulan Fransız dış istihbarat görevlisi, kurtarma operasyonu sırasında öldü. Çıkan çatışmada ayrıca 17 Somalili korsan ve 2 Fransız komandosu da yaşamını yitirdi.



Fransız komandolarının, Somali'de düzenlediği rehine kurtarma operasyonu başarısızlıkla sonuçlandı.

Somalili korsanlarca rehin tutulan Fransız dış istihbarat görevlisi Denis Allex, kurtarma operasyonu sırasında çıkan çatışmada öldü.

Savunma Bakanlığı, korsanların operasyon sırasında Fransız görevliyi öldürdüğüne 'inandıklarını' açıkladı.

Açıklamaya göre, çıkan çatışmada 17 Somalili korsan ve 2 Fransız komandosu hayatını kaybetti.

Fransız dış istihbarat görevlisi Denis Allex ve bir Fransız görevli, kaldıkları otelden 2009 yılında Somalili korsanlar tarafından kaçırılmıştı.

İsmi açıklanmayan diğer görevli daha sonra korsanları elinden kaçmayı başarmıştı.

İki Fransız görevli, Somali'de terörist gruplarla mücadele eden Somalili birlikleri eğitiyordu.