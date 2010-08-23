Rehine kurtarma operasyonu kanlı bitti

Sabah saatlerinde Filipinler'de eski bir polis tarafından rehin alınan otobüse yaklaşık 9 saatlik bekleyişin ardından polis operasyonu başladı. Ancak operasyon 45 dakikadan fazla sürmesine rağmen, polis otobüse giremedi. Operasyonda izlenen yöntemler, büyük bir kurtarma skandalına işaret etti. Operasyon sonunda 15 rehineden en az 6'sı öldü.

Operasyon esnasında saldırgan, içeriden polislere doğru ateş açtı. Polis ise birkaç başarısız girişimin ardından otobüsün çevresinden çekildi. Daha sonra operasyonun sona erdiği duyuruldu.

ÖN KAPIYA HALAT BAĞLADILAR

Polis timinin izlediği yöntemler ise, operasyonun bir kurtarma skandalına dönüştüğüne işaret etti. Polis önce otobüsün arka camını balyozla kırmaya çalıştı, ancak başarılı olamayınca ön kapıya yöneldi. Polis ön kapıyı balyozla kırmayı başaramayınca, kapıya halat bağlayıp başka bir araçla çekmeye çalıştı. Ancak halat yüke dayanamayıp koptu. Bu arada polis aracın farlarını da kırdı.

Arka camdan iki polis otobüse girmeyi başardı. Ancak saldırganın ateş etmesi üzerine bu polisler, camdan atlayarak hemen tekrar dışarı çıktı.

Operasyon dakikalardır sürdüğü ve baskın niteliğini kaybettiği için, rehinelerin hayatından endişe ediliyor. Otobüsten operasyon boyunca silah sesleri de geldi.

Ayruca otobüsün ön kapısındaki merdivenlerinde bir cesedin bulunması dikkat çekti.

Saldırgan Mindanao Network radyosuna yaptığı açıklamada, Özel kuvvet mensuplarının yaklaştığını görüyorum. Beni öldüreceklerini biliyorum. Hepsinin çekilmesi iyi olur. Her an rehineleri öldürebilirim" dedi.

Polisten yapılan açıklamada, otobüsteki 25 kişiden 22'sinin Hong Konglu olduğu ve aralarında çocukların da bulunduğu bildirildi. Otobüsü kaçıran saldırgan polisle yapılan pazarlıklar sonucunda belli aralıklarla 3'ü çocuk 10 kişiyi serbest bıraktı. Kalan kişileri ise 9 saat otobüste rehin tuttu.



Soygun ve uyuşturucu iddialarıyla iki yıl önce meslekten ihraç edilen saldırganın, fidye istemediği belirtildi. Polis yetkilileri, Rolando Mendoza adlı 55 yaşındaki eski polisin M16 tüfeği kullandığı ve bir yıl önce atıldığı işine geri dönmeyi talep ettiğini bildirdi.

Yetkililer, otostop yaparak otobüse binen eski kıdemli müfettiş Mendoza'nın, otobüstekileri rehin aldıktan sonra serbest bıraktığı yolculardan yaralanan olmadığını belirtti.