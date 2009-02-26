Rehberg: Mesut Türkiye sevdalısı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Schalke 04'ün Onursal Başkanı Gerhard Rehberg, Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nda oynamasının çok önemli bir olay, AB'ye uyum sürecindeki Türkiye için olumlu olduğunu savundu.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e yerel seçimlerde destek vermek amacıyla Büyükçekmece'ye gelen Gerhard Rehberg, Mesut Özil ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Mesut Özil'in kariyerine Alman Milli Takımı'nda devam etmesinin hem kendisi açısından, hem de Türk futbolu adına çok önemli bir adım olduğunun altını çizen Rehberg, şunları kaydetti:



"Mesut, Almanya'da doğup büyümüş. Alman futbolunda çok önemli bir kariyer elde etmiş bir çocuğumuzdur. Ancak Mesut hiçbir zaman Türklüğünü unutmamış, her ortamda Türklüğünü sürekli olarak ön plana çıkartacak kadar da Türkiye sevdalısıdır. O yüzden onu eleştirmemeli, aksine destek olmalıyız. Bazı ülkelerin milli takımlarında oynayan Türk futbolcular, Türkiye'nin adını yüceltiyor. Bu unutulmamalı."

