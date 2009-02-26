T24 LogoT24 Logo
Spor

Rehberg: Mesut Türkiye sevdalısı

Schalke 04'ün Onursal Başkanı Rehberg: Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nda oynaması Türkiye için çok önemli bir olay

26 Şubat 2009 02:00

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Schalke 04'ün Onursal Başkanı Gerhard Rehberg, Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nda oynamasının çok önemli bir olay, AB'ye uyum sürecindeki Türkiye için olumlu olduğunu savundu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e yerel seçimlerde destek vermek amacıyla Büyükçekmece'ye gelen Gerhard Rehberg, Mesut Özil ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in kariyerine Alman Milli Takımı'nda devam etmesinin hem kendisi açısından, hem de Türk futbolu adına çok önemli bir adım olduğunun altını çizen Rehberg, şunları kaydetti:

"Mesut, Almanya'da doğup büyümüş. Alman futbolunda çok önemli bir kariyer elde etmiş bir çocuğumuzdur. Ancak Mesut hiçbir zaman Türklüğünü unutmamış, her ortamda Türklüğünü sürekli olarak ön plana çıkartacak kadar da Türkiye sevdalısıdır. O yüzden onu eleştirmemeli, aksine destek olmalıyız. Bazı ülkelerin milli takımlarında oynayan Türk futbolcular, Türkiye'nin adını yüceltiyor. Bu unutulmamalı."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24