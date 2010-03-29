Rehber Suzi görme engelli sahibini ölüme sürükledi

T24



‘Köpeği onun gözleri gibiydi’



‘O hamleyi eğitimli bir köpek yapmaz’

Kafasını merdiven basamakları ve duvara çarpan Pulat olay yerinde öldü. Pulat cuma günü, kendisine kılavuzluk yapan 8 aylık kurt köpeği Suzi ile birlikte ikinci kattaki dairesinden çıkarak merdivenlerden inmeye başladı. Birinci kata gelindiğinde Suzi, apartmanın açık olan kapısının önünde güvercinleri görünce aniden hamle yaptı. Köpeğini tasmasından tutan Pulat da dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Kafasını basamaklara ve duvara çarpan Pulat olay yerinde öldü.Kimsesi olmayan Pulat’ın cenazesi, Odunpazarı Belediyesi yetkililerince Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Köpeğe ise komşuları sahip çıktı. Apartman sakinleri, “Suzi onun gözleri gibiydi. Sürekli olarak Suzi’nin tasmasından tutup dışarıya çıkıyordu. Olay günü Suzi dışarıda gördüğü güvercinlere doğru koşunca sahibini sürüklemiş. Her şey bir anda oldu” dedi.Köpek eğitim uzmanı, veteriner hekim Gürbüz Ertürk, profesyonel eğitim almış bir köpeğin Suzi’nin yaptığı hamleyi yapmayacağına dikkati çekti. 8 aylık bir köpekten rehber köpek olmayacağını söyleyen Ertürk, “Bu köpeklerin yetiştirilmesi özel bir süreç istiyor. Bu konuda en gelişmiş eğitim Macaristan’da bir vakıf tarafından yürütülüyor. Vakıfta köpekler doğduktan sonra bakıcı ailelere veriliyor. Köpekler bir yaşına geldiği zaman, özel testleri geçebilecek olanlar eğitime kabul ediliyor. Gündelik hayatta oluşabilecek senaryolar canlandırılarak eğitiliyorlar” diyor. Rehber köpek eğitiminin en az 6 aylık bir süreçte tamamlandığını anlatan Ertürk şu bilgileri veriyor: “Bu işi yapacak köpek, sahibinin ihtiyaçlarına göre hazırlanır. Merdiven inilecekse merdiven başına geldiği zaman durur. Sahibi merdiveni hissettikten sonra yürümeye başlar. Profesyonelce eğitilmiş bir köpek Suzi’nin yaptığı hamleyi yapmaz.