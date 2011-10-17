Rehabilitasyon Merkezi’nde özürlü genç kıza işkence





Hülya karabağlı



T24/ ANKARA - CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, işitme, konuşma özürlü ve epilepsi hastası 19 yaşındaki Z. Ö’nün bedeninde 20 santimetrelik yaralar açan işkencenin belgelerini açıkladı.



Tüyler ürperten olay, Nevşehir’in Avanos İlçesi Özel Büşra Bakım Merkezi'nde yaşandı. Z.Ö’nün ağır şiddete maruz kaldığı hastane raporuyla belgelenirken savcılık ‘takipsizlik’ kararı verdi. CHP’li Gök, “Savcılık görgü tanığı olmadığı için takipsizlik kararı ile sonuçlandırmıştır. Kendisini anlatmaktan aciz, duyma özürlü bir genç kızımız acaba kimi nasıl tanık gösterebilirdi” dedi.



CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Özel Büşra Bakım Merkezi’nde şiddete uğrayan engeli bir genç kızın durumunu ve yargıdan çıkan kararı düzenlediği basın toplantısında anlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'i göreve çağıran Gök, olayın incelenmesi için üyesi bulunduğu TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na dilekçe ile başvurdu.

‘Yüreğimi dağlayan olayla karşılaştım’



Gök, basın toplantısında, hafta sonu Şereflikoçhisar ilçesini ziyaretinde “Yüreğimi dağlayan bir olayla karşılaştım” dedi. 19 yaşında işitme ve konuşma özürlü, epilepsi hastası Z.Ö. adlı genç kızın, ailesinin imkansızlığı nedeniyle 1,5 yıl önce Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir özel bakımevine verdiğini anlatan Gök, yaşanan süreçle ilgili şunları söyledi:

“Epilepsi hastası, işitme ve konuşma engelli”



“Z.Ö, 19 yaşında. Epilepsi hastası, işitme engelli, yüzde yüz özürlü. Anne de engelli. Ailenin durumu iyi olmadığı için 1.5 yıl önce Nevşehir Avanos'taki Özel Büşra Bakımevi'ne gönderilmek zorunda kalmış. Ailenin kızlarını 20 Aralık 2010 tarihinde ziyaretinde Z.Ö’nün vücudunda ağır derece darp ve şiddete maruz kaldığını gösteren fiziki bulgular saptanmış. Ailenin başvurusu üzerine hastaneye sevk edilmiş”

Savcılık: Yaralar kalorifere dayanma sonucu



“Kendisini ifade edemeyen, duymayan ve ağır epilepsi hastası kızımız kime güvenecektir? Şiddetin yaşandığı gün hastaneye bile götürülmemiştir. Doktor raporuyla hastanın vücudunda, sırt, bilek ve kollarında çok ciddi yara ve ekimozlar oluştuğu tespit edilmiştir. Böylesi bir dramda savcılık delil yetersizliğinden ötürü takipsizlik veriyor. Aile karara itiraz ediyor ama sonuç yine değişmiyor. Z.Ö'nün vücudundaki yaraların kalorifere dayanma sonucu oluştuğu gerekçesiyle takipsizlik kararı veriliyor”.

“Kaloriferin böyle yanıklar açtığına tanık olmadım”



Z.Ö'nün vücudundaki yaraların fotoğrafını basınla paylaşan Gök, savcılığın kararının yanlış olduğunu söyledi. Aileyi ziyareti sırasında Z.Ö'ye ısı testi yaptığını anlatan Gök, ''Sıcak çay bardağı uzattım. Genç kızımız ısıya karşı son derece duyarlı. Tepki verdi. Meslek hayatımda kalorifere yaslanmanın bu kadar ağır yaralar açtığına tanıklık etmedim. Böyle bir şey fiziken söz konusu değil'' dedi.

Vücudunda 20 santim uzunluğunda yaralar



Devletin koruması altında olan genç kızın hastaneye götürülmediğini anlatan Gök, “Ailenin bu durumu ortaya çıkarmasıyla hastamızın vücudunda çok ciddi yaraların oluştuğu doktor raporuyla saptanmıştır. Sırt bölgesinde, kollarda yaklaşık 7-9 bölgede 20'şer cm, 2 cm, 5 cm boyunda.”

Olayın takipçisiyiz



Konunun takipçisi olacağını söyleyen Gök, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'i olaya derhal el koymaya çağırdı. “Bakımeviyle ilgili başka şikayet ve cinsel taciz iddialarını da yakında basın mensuplarıyla paylaşacağını ifade eden Gök, ''Aile bireylerini şiddetten korumak için çalışırken, bakımevi ve yurtlardaki çocuk ve gençlerimizi maruz kaldıkları şiddetten korumak da bizim öncelikli görevimizdir. Bu sorunu, hukuk yetmiyorsa vicdan çözecektir'' diye konuştu.