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Yaşam

Reha Muhtar, Meral Okay'ın son günlerini anlattı

Reha Muhtar, yakın arkadaşı Meral Okay'ın son günlerini anlattı

11 Nisan 2012 11:04

 

Reha Muhtar, yakın arkadaşı Meral Okay'ın ölümünden 4-5 gün önce kendisine söylediklerini anlattı.
 
Muhtar, Habertürk'te Akşam Raporu adı programda şunları söyledi:
 
"Hiç tahmin etmediğim bir şey söyledi. 'Benim iyi olmam lazım, Sezen'in (Aksu) evinde kalıyordum. Sezen'in evinden geldim bu hastaneye' dedi. 'Sezen'in evinden geldi, Sezen hasta etti onu derler, o yüzden benim buradan iyi çıkmam lazım' dedi. Bir kuşağın sürekli zehirli okların hedefi olmuş bir savaşçısı hasta yatağında ölümle boğuşurken, hâlâ 'Sezen evinde bana iyi bakmadı derler' düşüncesinin üzüntüsünü yaşıyordu. O sırada aklı başında değildi de söyledi gibi değil. Aklı başında olarak söylüyordu bunu."

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