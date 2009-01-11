Reha Muhtar ikiz bekliyor

Yaklaşık bir yıldır Reha Muhtar ile birlikte olan oyuncu Deniz Uğur, önceki akşam sevgilisiyle birlikte yemek yedi. Mekân çıkışı otomobillerine binerken görüntülenen ikili, ilişkileri hakkında yorum yapmazken, Deniz Uğur'un aldığı aşırı kilolar dikkat çekti.



Deniz Uğur, hamile iddiaları ortaya atıldıktan sonra gece hayatında uzun süredir görünmüyordu. Ancak dostlarıyla birlikte yemek yiyen ikili, önceki akşam objektiflerden kaçamadı. Çevresindekilere evlenmeyi düşünmediklerini söyleyen Uğur ile Muhtar, oldukça neşeliydiler. Muhtar ile Uğur'un ikiz bekledikleri de iddialar arasında.





