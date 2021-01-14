Reha Muhtar'dan Sadık Albayrak'a: Umut Güner tarafından tehdit edildim, evim basıldı; nedense size söylemek geldi içinden

Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan gazeteci Reha Muhtar, siyah-beyazlı kulüpte yöneticilik görevinde bulunan Umut Güner'in kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, "Dün 03.45'te evim basıldı. Çocuklarım korkudan kustu" dedi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'a seslenen Muhtar, "Nedense size söylemek geldi içimden" dedi.

Gazeteci Reha Muhtar, Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Umut Güner tarafından "ölümle tehdit edildiğini ve evinin basıldığını" söyledi.

Muhtar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mutlu musunuz sayın savcım ve hakimim? Umut Güner beni ölümle tehdit etti. İstanbul savcıları ve Çağlayan mahkemesi ona değil bana 7,5 ay hapis cezası verdi. Umut Güner'i iş yaptığı Ahmet Bulut'u ve diğerlerlerini yazdım bu gece evin kapısında 3.45'te taciz ve tehdit başladı.

Tehditi açıkladığı için evinin basıldığını öne süren Muhtar, Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'a seslenerek, "Sayın Sadık Albayrak. Sizi bilenler dürüst entelektüel birisi derler. 1,5 yıl önce Umut Güner tarafından ölümle tehdit edildim. Şahıs 'ölümle tehdidini açıkladım' diye beni 7,5 aya mahkum ettiler. Dün 03.45'te evim basıldı. Çocuklarım korkudan kustu. Nedense size söylemek geldi içimden."