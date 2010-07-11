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Yaşam

Refüje Hint keneviri ekmişler

Samsun'un Atakum ilçesinde, refüje ekilmiş bin 330 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

11 Temmuz 2010 03:00

T24 - İhbar üzerine Samsun-Sinop kara yolu refüjünü kontrol eden polis, refüje ekilmiş 330 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, refüje ekilmiş bin 330 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çakırlaryalı Mahallesi Samsun-Sinop kara yolu refüjünde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, söz konusu yere gitti.

Ekipler, refüj boyunca yaptıkları kontrollerde, kimin tarafından ekildiği henüz belirlenemeyen dişi Hint kenevirlerini buldu.

Sökülen bin 330 kök dişi Hint keneviri bitkisi imha edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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