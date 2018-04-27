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Refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde refüje çıkarak ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü Salih Derin (35), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

27 Nisan 2018 13:30

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde refüje çıkarak ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü Salih Derin (35), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Denizli- Antalya karayolu Pınaryazı Mahallesi\'nde meydana geldi. Acıpayam ilçe merkezinden Gölcük Mahallesi yönüne giden Salih Derin, yönetimindeki 09 YM 756 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini, yağmurdan kayganlaşan zeminde aşırı hız sonucu kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak ağaçlara çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Derin, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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