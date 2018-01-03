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Refüj istemeyen mahalleli araçlarla yol kapattı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde oturdukları Paşayiğit Mahallesi'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasına karşı çıkan ve dün yolu trafiğe kapatan kalabalık, bugün de araçlarını yolun ortasına park ederek, refüj çalışmasını

03 Ocak 2018 18:44

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde oturdukları Paşayiğit Mahallesi\'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasına karşı çıkan ve dün yolu trafiğe kapatan kalabalık, bugün de araçlarını yolun ortasına park ederek, refüj çalışmasını engelledi.
Karayolları yetkilileri ile görüşen CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, çalışmanın 2 gün süreyle durdurulduğunu ve projenin değiştirilmesi için girişimde bulunacaklarını belirtti.
Keşan\'da oturdukları Paşayiğit Mahallesi\'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasını protesto eden vatandaşlar, bugün de, sabahın erken saatlerinde yola park ettikleri araçlarıyla duble yola demir refüjlerin montajını yapan karayollarının taşeron şirketi çalışanlarına izin vermedi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği\'ne bağlı ekipler yolda ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde toplanan yaklaşık 50 kişi, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan da, vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.  Bircan, karayolları yetkilileriyle de konuyla ilgili telefonda görüştü. Vatandaşların mağduriyetinin olduğunu belirten Bircan, \"Karayollarının duble yollarla ilgili bir projesi var. Burası iyileştirilmiş yol. Ama burada yaşayan insanların hayvanları var, süt getiriyorlar. Sonuçta köy ikiye bölünüyor. Köyün bir bölümü Keşan\'a, bir bölümü de Uzunköprü\'ye gidecek konuma gelmiş. Karayolları bölge müdürlüğündeki arkadaşlarla görüştüm, belediye başkanımızla da projenin değişim aşamasını görüşeceğiz. Olayın çözümlenmesi adına 2 gün müsaade istedim. 2 gün için çalışma durdurulacak. Bu 2 günde de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Süreci hızlandırıp, buraya değişik bir proje uygulanması için mücadele vereceğiz\" dedi.
Paşayiğit Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya, mağduriyetleri giderilene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Bircan\'ın açıklamasının ardından vatandaşlar refüj çalışmasını engellemek için park ettikleri araçlarını yoldan kaldırdı.

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