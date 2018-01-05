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Refüj istemeyen mahalleli 3'üncü kez yol kapattı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde oturdukları Paşayiğit Mahallesi'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasına karşı çıkan mahalleli, 3'üncü kez yolu trafiğe kapattı

05 Ocak 2018 17:18

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde oturdukları Paşayiğit Mahallesi\'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasına karşı çıkan mahalleli, 3\'üncü kez yolu trafiğe kapattı. Mahalle sakinleri, projenin Keşan İlçe Trafik Komisyonu\'nda yeniden görüşülerek, değiştirilmesi için refüj çalışmalarına 15 gün ara verildiği haberi üzerine dağıldı.
Keşan\'da oturdukları Paşayiğit Mahallesi\'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasını protesto eden yaklaşık 100 kişi, bugün 3\'üncü kez mahalle girişinde, Keşan- Edirne yolunu trafiğe kapattı. Araçlarını yol üzerine çeken mahalleli, duble yola demir refüjlerin montajını yapan Karayolları Genel Müdürlüğü\'nün taşeron şirketi çalışanlarına izin vermedi. Emniyet ve jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Salim Şevik, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Abdullah Erdoğan ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da bölgeye gelerek, mahalleliyle görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından projenin Keşan İlçe Trafik Komisyonu\'nda yeniden görüşülerek, değiştirilmesi için refüj çalışmalarına 15 gün ara verildiği belirtildi. Mahalle sakinleri, bunun üzerine yolu trafiğe açarken, araçlarını da yolun üzerinden kaldırdı.

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