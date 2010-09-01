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Dünya

REFORMU PROTESTO İÇİN GENEL GREVE GİDECEKLER PARİS (A.A)

01 Eylül 2010 19:31

-REFORMU PROTESTO İÇİN GENEL GREVE GİDECEKLER PARİS (A.A) - 01.09.2010 - Fransa'da işçi ve memurlar, hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için 7 Eylül'de genel grev yapacak. Başta demiryolu işçileri ve havayolları çalışanlarıyla, enerji sektöründeki işçilerin greve yoğun destek vermesi bekleniyor. Sağlık personelinin de, ''acil servisler'' dışında geniş çapta iş bırakacağı tahmin ediliyor. Fransız sendikalar, genel grev gününü, emeklilik reformuyla ilgili yasa tasarısının 7 Eylül tarihinde meclis genel kurulu'nda tartışılmaya başlayacağı gerekçesiyle özellikle belirledi. Hükümet, bütçe açıklarını gerekçe göstererek, emeklilik yaşının ilk etapta 60'dan 62'ye çıkartılmasını istiyor. -TOPLU GÖSTERİLER BAŞLIYOR- Bu genel grevden önce, yine çalışanlar, hükümetin Romanların sınırdışı edilmesi başta olmak üzere güvenlik konusunda aldığı tedbirleri protesto etmek için ülke genelinde protesto gösterileri düzenleyecek. Sol partilerle birlikte, yaklaşık 30 sivil toplum örgütü ve insan hakları derneği, protesto gösterilerine destek vereceğini açıkladı. İnsan hakları dernekleri, hükümetin suç işleyen göçmenlerin vatandaşlık haklarının ellerinden alınmasını öngören yasa tasarısını da geri çekmesini talep edecek.  Fransa'da düzenlenen son kamuoyu yoklamaları, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, artık şimdiden gelecek seçimler için Sosyalist Parti adayları karşısında hiç şansının kalmadığını ortaya koyuyor.

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