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Politika

Reformlara İsveç'ten maddi destek

İsveç hükümeti, AB'ye üyelik yolunda Türkiye'de yapılan reformlara maddi anlamda da katkıda bulunacağını açıkladı.

19 Mart 2010 02:00

T24 - İsveç hükümeti, Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda Türkiye'de yapılan reformlara yalnızca siyasi değil maddi anlamda da katkıda bulunacağını açıkladı.

İsveç hükümetinin 21 Ocakta Türkiye ile stratejik işbirliğini artırmaya yönelik kararı ile ilgili yaptığı ve internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine güçlü destek verildiği kaydedildi.

Uluslararası Kalkınma ve Yardım Bakanı Gunilla Carlsson'un görüşlerine de yer verilen açıklamada, İsveç'in demokrasi, eşitlik ve insan hakları konularında Türkiye'ye destek vereceği bildirildi. Türkiye'nin İsveç için önemli bir ortak olduğunun kaydedildiği açıklamada, reformların önemine işaret edilirken, bu alanda daha fazla çalışma yapılmasının gereğine dikkat çekildi.

Kamu sektörü ile hukuk alanında yapılması gereken reformların yanı sıra kadınların demokratikleşme sürecine katılımlarının artırılması ve azınlıklarla ilgili projelerde de İsveç'in desteğinin önemli olduğu vurgulandı. İki ülke arasındaki işbirliği stratejisinde koordinasyon görevini de İsveç'in Uluslararası Kalkınma İşbirliği örgütü SİDA ile İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu İsveç-Türk dostluk biriminin üstleneceği bildirildi.  

İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türkiye'de demokrasi, kültür ve insan hakları konularında ortak işbirliği projelerine destek sağlaması planlanırken, SİDA'nın da ortak işbirliği konularına destek vereceği açıklandı.

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